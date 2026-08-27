CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.08.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von CoreWeave
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 86,74 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 86,74 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 86,61 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,61 USD. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'161'025 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,17 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CoreWeave-Aktie 76,59 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 60,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,18 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass CoreWeave-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CoreWeave 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CoreWeave im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,002 USD je CoreWeave-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
Cathie Wood baut Aktien von AMD und Palantir ab: Broadcom, Cloudflare und Cerebras im Fokus
Aktien-Check: Die Wachstumsstorys von Apple und CoreWeave auf dem Prüfstand
Abseits der grossen Namen: Diese KI-Aktien legten nach Zahlen kräftig zu
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu CoreWeave
|
27.08.26
|CoreWeave Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von CoreWeave (finanzen.ch)
|
27.08.26
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave macht am Nachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Aktien-Check: Die Wachstumsstorys von Apple und CoreWeave auf dem Prüfstand (finanzen.ch)
|
20.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu CoreWeave
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliesslich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.