CoreWeave Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von CoreWeave

Um 20:26 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 86,74 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 86,61 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,61 USD. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'161'025 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,17 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CoreWeave-Aktie 76,59 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 60,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,18 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CoreWeave 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CoreWeave im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,002 USD je CoreWeave-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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