CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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27.08.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: CoreWeave macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von CoreWeave zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 88,24 USD.
Das Papier von CoreWeave legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 88,24 USD. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 91,81 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,61 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 1'542'755 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2025 auf bis zu 153,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 73,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CoreWeave-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CoreWeave-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 11.08.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,73 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 2.58 Mrd. USD gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die CoreWeave-Bilanz für Q3 2026 wird am 16.11.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -4,002 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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