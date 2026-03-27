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CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

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27.03.2026 16:29:00

CoreWeave Aktie News: Anleger setzen CoreWeave am Freitagnachmittag unter Druck

CoreWeave Aktie News: Anleger setzen CoreWeave am Freitagnachmittag unter Druck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 7,0 Prozent auf 74,83 USD.

CoreWeave
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Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 7,0 Prozent bei 74,83 USD. In der Spitze büsste die CoreWeave-Aktie bis auf 74,18 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,52 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'137'166 CoreWeave-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.06.2025 auf bis zu 187,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 149,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CoreWeave-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,52 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CoreWeave-Aktie mit einem Verlust von 55,21 Prozent wieder erreichen.

Für CoreWeave-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. CoreWeave veröffentlichte am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,90 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 110,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.57 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 747.43 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.05.2026 terminiert.

Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,688 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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