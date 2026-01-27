CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
27.01.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend im Bullenmodus
Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 10,9 Prozent auf 108,98 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 10,9 Prozent auf 108,98 USD zu. Im Tageshoch stieg die CoreWeave-Aktie bis auf 111,74 USD. Bei 103,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 9'309'392 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,37 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CoreWeave im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.076,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 116.00 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte CoreWeave am 18.02.2026 vorlegen.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,339 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
CoreWeave-Aktie zieht deutlich an: Milliardenspritze von NVIDIA
ARK übertrifft 2025 den Markt: Diese Top-Aktien setzt Cathie Wood für 2026 in den Fokus
CoreWeave, Circle, Figma & Co. nach Börsengang: Der Top-Performer unter den neuen Tech-Aktien 2025
Nachrichten zu CoreWeave
|
20:27
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend im Bullenmodus (finanzen.ch)
|
16:29
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave gewinnt am Dienstagnachmittag kräftig (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Nvidia invests $2bn in CoreWeave in new data centre push (Financial Times)
|
10.01.26