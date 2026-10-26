CoreWeave Aktie News: Anleger greifen bei CoreWeave am Abend zu

Im NASDAQ-Handel gewannen die CoreWeave-Papiere um 20:26 Uhr 3,6 Prozent. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 51,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 13'734'464 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 141,75 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CoreWeave-Aktie mit einem Kursplus von 152,31 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 51,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an CoreWeave-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 11.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 551,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -4,130 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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