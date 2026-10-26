CoreWeave Aktie News: CoreWeave haussiert am Nachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,8 Prozent auf 57,39 USD zu. Die CoreWeave-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,72 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 8'956'110 CoreWeave-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 141,75 USD. Der aktuelle Kurs der CoreWeave-Aktie ist somit 146,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CoreWeave-Aktie liegt somit 11,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CoreWeave 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 11.08.2026. CoreWeave vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 2.58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 395.37 Mio. USD umgesetzt.

Am 16.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -4,130 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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