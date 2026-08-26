CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Mittwochabend mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 87,90 USD. Bei 86,75 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 86,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'452'774 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 153,17 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). 74,25 Prozent Plus fehlen der CoreWeave-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Abschläge von 31,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten CoreWeave-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 11.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CoreWeave ein EPS von -0,73 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat CoreWeave mit einem Umsatz von insgesamt 2.58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 551,29 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -4,002 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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