CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag nahe Nulllinie

Bei der CoreWeave-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 88,08 USD. Die CoreWeave-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,88 USD aus. In der Spitze fiel die CoreWeave-Aktie bis auf 86,75 USD. Bei 86,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 672'856 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,17 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 73,91 Prozent Plus fehlen der CoreWeave-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

CoreWeave-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. CoreWeave gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. CoreWeave hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,73 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 551,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --4,002 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

Cathie Wood baut Aktien von AMD und Palantir ab: Broadcom, Cloudflare und Cerebras im Fokus

Aktien-Check: Die Wachstumsstorys von Apple und CoreWeave auf dem Prüfstand

Abseits der grossen Namen: Diese KI-Aktien legten nach Zahlen kräftig zu