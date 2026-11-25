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25.11.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave verbilligt sich am Mittwochabend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 41,65 USD ab.
Die CoreWeave-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 2,3 Prozent auf 41,65 USD nach. Im Tief verlor die CoreWeave-Aktie bis auf 37,40 USD. Bei 39,13 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'125'110 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CoreWeave-Aktie mit einem Kursplus von 231,95 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.11.2026 bei 37,40 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CoreWeave-Aktie 11,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CoreWeave-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. CoreWeave gewährte am 10.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. CoreWeave vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,27 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat CoreWeave mit einem Umsatz von insgesamt 3.66 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 168,27 Prozent gesteigert.
CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2026 -3,798 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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