Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 9,6 Prozent auf 38,54 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 37,40 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,13 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'493'761 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 138,24 USD markierte der Titel am 07.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der CoreWeave-Aktie liegt somit 72,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 37,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2026). Der aktuelle Kurs der CoreWeave-Aktie ist somit 2,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CoreWeave-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 10.11.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,27 USD gegenüber -0,22 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat CoreWeave im vergangenen Quartal 3.66 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 168,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CoreWeave 1.36 Mrd. USD umsetzen können.

Am 04.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -3,798 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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