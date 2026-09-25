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CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

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25.09.2026 20:27:13

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit negativen Vorzeichen

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 87,65 USD abwärts.

CoreWeave
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Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 87,65 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die CoreWeave-Aktie bis auf 86,80 USD. Bei 90,55 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'863'685 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 74,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,56 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der CoreWeave-Aktie ist somit 30,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CoreWeave-Aktie. Am 11.08.2026 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2.58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 395.37 Mio. USD umgesetzt.

Die CoreWeave-Bilanz für Q3 2026 wird am 16.11.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -4,059 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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