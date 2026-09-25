CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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25.09.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 87,60 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 87,60 USD ab. In der Spitze büsste die CoreWeave-Aktie bis auf 87,10 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,55 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 1'559'781 Aktien.
Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 153,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 42,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 60,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CoreWeave-Aktie 30,87 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CoreWeave ein EPS von -0,73 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CoreWeave im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 16.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -4,059 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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