CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Dienstagabend nordwärts

Das Papier von CoreWeave konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 88,83 USD. Zwischenzeitlich stieg die CoreWeave-Aktie sogar auf 90,24 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 88,28 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'076'473 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,17 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 72,43 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CoreWeave-Aktie 31,82 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CoreWeave-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 11.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CoreWeave in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.58 Mrd. USD im Vergleich zu 395.37 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet.

Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -4,002 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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