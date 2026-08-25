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25.08.2026 16:29:00

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,9 Prozent auf 89,63 USD.

CoreWeave
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Das Papier von CoreWeave konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,9 Prozent auf 89,63 USD. In der Spitze gewann die CoreWeave-Aktie bis auf 90,24 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 88,28 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'067'731 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CoreWeave-Aktie derzeit noch 70,89 Prozent Luft nach oben. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,56 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CoreWeave-Aktie 48,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CoreWeave-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. CoreWeave liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CoreWeave ein EPS von -0,73 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 551,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 395.37 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.58 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -4,002 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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