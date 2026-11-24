Die CoreWeave-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 12,6 Prozent auf 42,24 USD abwärts. Im Tief verlor die CoreWeave-Aktie bis auf 41,22 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CoreWeave-Aktien beläuft sich auf 9'865'567 Stück.

Am 07.05.2026 markierte das Papier bei 138,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CoreWeave-Aktie derzeit noch 227,27 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,29 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten CoreWeave-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. CoreWeave liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3.66 Mrd. USD gegenüber 1.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,798 USD je CoreWeave-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

Nervosität im Halbleitersektor: Wie Anleger ihr Depot gegen einen KI-Crash absichern

CoreWeave-Aktie zweistellig im Plus: Umsatz wächst um 170 Prozent – Prognose erneut angehoben

Kommt der KI-Beweis von CoreWeave? Aktien von Micron, Marvell, Intel, IREN & Co. im Fokus der Anleger