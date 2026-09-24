CoreWeave Aktie News: CoreWeave steigt am Abend

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,2 Prozent auf 89,71 USD. Die CoreWeave-Aktie legte bis auf 90,95 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,14 USD. Bisher wurden via NASDAQ 6'038'511 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,17 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CoreWeave-Aktie somit 41,43 Prozent niedriger. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CoreWeave 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 11.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CoreWeave ein Ergebnis je Aktie von -0,73 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 551,29 Prozent auf 2.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,064 USD je CoreWeave-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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