CoreWeave Aktie News: CoreWeave verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 86,70 USD. Die CoreWeave-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 86,26 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,14 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'753'253 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,17 USD. Der derzeitige Kurs der CoreWeave-Aktie liegt somit 43,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 60,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Mit Abgaben von 30,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

CoreWeave-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 lud CoreWeave zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,14 USD gegenüber -0,73 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 551,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 395.37 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.58 Mrd. USD ausgewiesen.

CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 vorlegen.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,064 USD je CoreWeave-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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