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23.11.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: Hausse bei CoreWeave am Abend
Die Aktie von CoreWeave zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 20,7 Prozent auf 47,70 USD.
Um 20:26 Uhr wies die CoreWeave-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 20,7 Prozent auf 47,70 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die CoreWeave-Aktie bis auf 51,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 20'634'698 CoreWeave-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2026 bei 138,24 USD. Mit einem Zuwachs von 189,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,29 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,63 Prozent.
CoreWeave-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. CoreWeave liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.66 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 168,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.36 Mrd. USD in den Büchern standen.
CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,798 USD je CoreWeave-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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