Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 23,4 Prozent auf 48,77 USD. In der Spitze gewann die CoreWeave-Aktie bis auf 51,90 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 12'913'333 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,24 USD) erklomm das Papier am 07.05.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 183,48 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2026 bei 39,29 USD. Der aktuelle Kurs der CoreWeave-Aktie ist somit 19,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

CoreWeave-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 10.11.2026 äusserte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. CoreWeave hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CoreWeave in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 168,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.66 Mrd. USD im Vergleich zu 1.36 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -3,798 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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