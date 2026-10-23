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23.10.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Freitagabend tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 54,85 USD abwärts.
Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 54,85 USD. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 54,08 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,88 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CoreWeave-Aktien beläuft sich auf 6'863'636 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 141,75 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CoreWeave-Aktie derzeit noch 158,43 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2026 auf bis zu 54,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CoreWeave-Aktie 1,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
CoreWeave-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. CoreWeave veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.58 Mrd. USD gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 16.11.2026 gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -4,130 USD je CoreWeave-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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