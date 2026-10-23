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23.10.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagnachmittag im Minus
Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 54,64 USD ab.
Die CoreWeave-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 54,64 USD. In der Spitze fiel die CoreWeave-Aktie bis auf 54,08 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,88 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'432'208 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 159,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CoreWeave-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2026 bei 54,08 USD. Mit einem Kursverlust von 1,03 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CoreWeave-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 11.08.2026 lud CoreWeave zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. CoreWeave vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 551,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.58 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 395.37 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.
Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -4,130 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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