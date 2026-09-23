CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Mittwochabend fester

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 88,03 USD zu. Die CoreWeave-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,36 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,16 USD. Bisher wurden via NASDAQ 5'278'805 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CoreWeave-Aktie. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,21 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten CoreWeave-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 11.08.2026 lud CoreWeave zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,73 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2.58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 395.37 Mio. USD umgesetzt.

CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -4,059 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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