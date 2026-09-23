CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag fester

Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 87,38 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CoreWeave-Aktie bei 89,56 USD. Bei 89,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'346'163 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CoreWeave-Aktie mit einem Kursplus von 75,29 Prozent wieder erreichen. Bei 60,56 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für CoreWeave-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 11.08.2026 vor. CoreWeave hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,73 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.58 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 551,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CoreWeave einen Umsatz von 395.37 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2026 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -4,059 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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