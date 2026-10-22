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22.10.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave fällt am Donnerstagabend tief
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 10,7 Prozent im Minus bei 55,18 USD.
Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 10,7 Prozent bei 55,18 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die CoreWeave-Aktie bis auf 54,96 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,06 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'144'511 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Bei 141,75 USD markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der CoreWeave-Aktie liegt somit 61,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 54,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,40 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
CoreWeave-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 11.08.2026 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,14 USD gegenüber -0,73 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 2.58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CoreWeave 395.37 Mio. USD umgesetzt.
Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -4,130 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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