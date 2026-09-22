CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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22.09.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Abend gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CoreWeave. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 86,75 USD zu.
Das Papier von CoreWeave legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 86,75 USD. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,21 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 85,71 USD. Zuletzt wechselten 3'703'117 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 153,17 USD. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 43,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 60,56 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
CoreWeave-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 11.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CoreWeave ein Ergebnis je Aktie von -0,73 USD vermeldet. CoreWeave hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.58 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -4,059 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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