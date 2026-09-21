CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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21.09.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave zündet am Montagabend Kursrakete
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,6 Prozent im Plus bei 86,76 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 6,6 Prozent auf 86,76 USD. Der Kurs der CoreWeave-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 87,19 USD zu. Bei 81,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten CoreWeave-Aktien beläuft sich auf 5'302'096 Stück.
Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,17 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 76,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CoreWeave-Aktie derzeit noch 30,20 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten CoreWeave-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. CoreWeave veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 395.37 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2026 erfolgen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -4,071 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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