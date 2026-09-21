CoreWeave Aktie News: CoreWeave präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,4 Prozent auf 84,10 USD zu. Bei 84,61 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 81,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'263'501 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,17 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CoreWeave-Aktie 82,13 Prozent zulegen. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,99 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten CoreWeave-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 11.08.2026 lud CoreWeave zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.58 Mrd. USD gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,071 USD je CoreWeave-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant

Cathie Wood baut Aktien von AMD und Palantir ab: Broadcom, Cloudflare und Cerebras im Fokus