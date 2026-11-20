Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 10,7 Prozent auf 40,12 USD. Die Abwärtsbewegung der CoreWeave-Aktie ging bis auf 39,41 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,03 USD. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'770'149 Stück gehandelt.

Am 07.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 244,57 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,78 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CoreWeave-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 10.11.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CoreWeave ein Ergebnis je Aktie von -0,22 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 168,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.66 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --3,798 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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