Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 6,2 Prozent bei 42,11 USD. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 41,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,03 USD. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'961'964 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.05.2026 auf bis zu 138,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 228,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2026 auf bis zu 40,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CoreWeave-Aktie ist somit 3,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten CoreWeave-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 10.11.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CoreWeave ein EPS von -0,22 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.66 Mrd. USD gegenüber 1.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -3,798 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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