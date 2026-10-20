CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr rutschte die CoreWeave-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 60,36 USD ab. Das Tagestief markierte die CoreWeave-Aktie bei 57,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 59,61 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'725'190 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 141,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 134,84 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,24 USD am 20.10.2026. Mit einem Kursverlust von 5,18 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CoreWeave-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 11.08.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.58 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 551,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395.37 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2026 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -4,068 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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