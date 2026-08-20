CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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20.08.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Donnerstagabend tiefer
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 89,36 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 89,36 USD ab. In der Spitze büsste die CoreWeave-Aktie bis auf 88,88 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 90,37 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 2'802'905 Aktien.
Bei 153,17 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,41 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Abschläge von 32,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CoreWeave-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. CoreWeave veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,73 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2.58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 395.37 Mio. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.
Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -4,019 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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