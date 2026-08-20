CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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20.08.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von CoreWeave zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 92,46 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das CoreWeave-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 92,46 USD. Die CoreWeave-Aktie legte bis auf 93,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 90,37 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 1'353'070 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CoreWeave-Aktie somit 39,64 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 60,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Mit Abgaben von 34,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
CoreWeave-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 11.08.2026 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. CoreWeave hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,73 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 2.58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 395.37 Mio. USD umgesetzt.
Am 16.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -4,019 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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