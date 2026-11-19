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19.11.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagabend mit Verlusten
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,0 Prozent auf 45,46 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr rutschte die CoreWeave-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 5,0 Prozent auf 45,46 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die CoreWeave-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,21 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,25 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'083'633 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 138,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 67,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,59 USD. Dieser Wert wurde am 06.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die CoreWeave-Aktie mit einem Verlust von 10,71 Prozent wieder erreichen.
CoreWeave-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. CoreWeave veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 168,27 Prozent auf 3.66 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -3,777 USD je CoreWeave-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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