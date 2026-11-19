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19.11.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: Hausse bei CoreWeave am Nachmittag
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,6 Prozent auf 50,97 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die CoreWeave-Papiere um 16:28 Uhr 6,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die CoreWeave-Aktie sogar auf 52,86 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 50,25 USD. Zuletzt wechselten 4'656'625 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,24 USD. Dieser Kurs wurde am 07.05.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CoreWeave-Aktie 171,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2026 bei 40,59 USD. Mit einem Kursverlust von 20,36 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für CoreWeave-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 10.11.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3.66 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.36 Mrd. USD umgesetzt.
CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -3,777 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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