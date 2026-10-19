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19.10.2026 20:27:13

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Montagabend mit negativen Vorzeichen

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CoreWeave. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 60,43 USD.

CoreWeave
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Die CoreWeave-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 60,43 USD. Im Tief verlor die CoreWeave-Aktie bis auf 59,66 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,61 USD. Bisher wurden via NASDAQ 15'230'568 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 141,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 134,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 59,51 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CoreWeave 0,000 USD aus. CoreWeave veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,73 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 551,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 395.37 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.58 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -4,063 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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