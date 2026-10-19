CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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19.10.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Montagnachmittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Zuletzt stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 61,71 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 61,71 USD zu. Der Kurs der CoreWeave-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,72 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,61 USD. Bisher wurden via NASDAQ 6'777'783 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 141,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CoreWeave-Aktie 129,70 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,51 USD. Dieser Wert wurde am 16.10.2026 erreicht. Mit Abgaben von 3,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten CoreWeave-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 11.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,14 USD gegenüber -0,73 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 2.58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 395.37 Mio. USD umgesetzt.
Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2026 -4,063 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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