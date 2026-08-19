CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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19.08.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit Kursabschlägen
Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 91,56 USD.
Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 91,56 USD. Die CoreWeave-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 88,86 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,16 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 3'962'963 Aktien.
Bei einem Wert von 153,17 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Gewinne von 67,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,56 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,86 Prozent.
CoreWeave-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. CoreWeave liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. CoreWeave vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.58 Mrd. USD – ein Plus von 551,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CoreWeave 395.37 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2026 veröffentlicht.
Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -4,019 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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