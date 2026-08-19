CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 89,13 USD. Das bisherige Tagestief markierte CoreWeave-Aktie bei 88,90 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 94,16 USD. Zuletzt wechselten 2'219'262 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Bei 153,17 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der CoreWeave-Aktie ist somit 71,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,56 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CoreWeave-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 11.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CoreWeave ein EPS von -0,73 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CoreWeave im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.11.2026 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

2026 dürfte CoreWeave einen Verlust von -4,019 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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