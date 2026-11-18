Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 5,2 Prozent im Minus bei 47,29 USD. Das bisherige Tagestief markierte CoreWeave-Aktie bei 46,22 USD. Bei 50,86 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'277'648 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.05.2026 bei 138,24 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 192,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie. Am 06.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,59 USD ab. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 16,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

CoreWeave-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 10.11.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CoreWeave ein Ergebnis je Aktie von -0,22 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 3.66 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.36 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte CoreWeave am 04.03.2027 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --3,777 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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