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18.11.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: Anleger schicken CoreWeave am Mittwochnachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,9 Prozent auf 47,96 USD nach.
Die CoreWeave-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 47,96 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte CoreWeave-Aktie bei 46,22 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,86 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5'258'281 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Bei 138,24 USD markierte der Titel am 07.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 188,24 Prozent. Am 06.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
CoreWeave-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 10.11.2026 lud CoreWeave zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CoreWeave ein EPS von -0,22 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.66 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CoreWeave 1.36 Mrd. USD umgesetzt.
CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren.
In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -3,777 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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