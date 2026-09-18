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18.09.2026 20:27:13

CoreWeave Aktie News: CoreWeave gewinnt am Freitagabend

CoreWeave Aktie News: CoreWeave gewinnt am Freitagabend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CoreWeave. Im NASDAQ-Handel gewannen die CoreWeave-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

CoreWeave
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 80,20 USD zu. Die CoreWeave-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,20 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 79,97 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'441'807 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 153,17 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 90,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Mit Abgaben von 24,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CoreWeave-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 11.08.2026 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CoreWeave ein Ergebnis je Aktie von -0,73 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat CoreWeave im vergangenen Quartal 2.58 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CoreWeave 395.37 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -4,071 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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