CoreWeave Aktie News: Anleger schicken CoreWeave am Nachmittag auf rotes Terrain

Die CoreWeave-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 79,74 USD abwärts. Der Kurs der CoreWeave-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,16 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,97 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 3'358'020 Aktien.

Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,17 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CoreWeave-Aktie somit 47,94 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,56 USD ab. Der aktuelle Kurs der CoreWeave-Aktie ist somit 24,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CoreWeave 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 11.08.2026 äusserte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,73 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat CoreWeave mit einem Umsatz von insgesamt 2.58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 551,29 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -4,071 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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