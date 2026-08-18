CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Dienstagabend weit abgeschlagen

Um 20:26 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 11,7 Prozent auf 93,62 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die CoreWeave-Aktie bis auf 93,55 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 101,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 5'477'673 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2025 auf bis zu 153,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 38,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 60,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Der aktuelle Kurs der CoreWeave-Aktie ist somit 35,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CoreWeave-Aktie. Am 11.08.2026 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,73 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat CoreWeave 2.58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 551,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -4,019 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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