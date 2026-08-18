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CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

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18.08.2026 16:29:00

CoreWeave Aktie News: CoreWeave gibt am Nachmittag deutlich nach

CoreWeave Aktie News: CoreWeave gibt am Nachmittag deutlich nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 8,1 Prozent auf 97,46 USD nach.

CoreWeave
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Die CoreWeave-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 8,1 Prozent auf 97,46 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 97,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 101,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'750'780 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,17 USD. Dieser Kurs wurde am 11.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CoreWeave-Aktie mit einem Kursplus von 57,16 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 60,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,86 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

CoreWeave-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. CoreWeave liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CoreWeave ein EPS von -0,73 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat CoreWeave mit einem Umsatz von insgesamt 2.58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 551,29 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -4,019 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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