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17.11.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend tiefer
Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 49,64 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 49,64 USD. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 46,84 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 49,69 USD. Bisher wurden via NASDAQ 7'549'946 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 07.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,24 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CoreWeave-Aktie mit einem Kursplus von 178,49 Prozent wieder erreichen. Am 06.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,59 USD. Mit Abgaben von 18,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CoreWeave-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 10.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CoreWeave im vergangenen Quartal 3.66 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 168,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CoreWeave 1.36 Mrd. USD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte CoreWeave am 04.03.2027 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -3,768 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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