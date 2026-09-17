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CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

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17.09.2026 20:27:13

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagabend mit Kurseinbussen

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagabend mit Kurseinbussen

Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,8 Prozent auf 79,38 USD.

CoreWeave
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Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 4,8 Prozent im Minus bei 79,38 USD. Zwischenzeitlich weitete die CoreWeave-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 78,27 USD aus. Bei 81,33 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'058'705 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 153,17 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,96 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 60,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CoreWeave-Aktie 31,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für CoreWeave-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 11.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 395.37 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2029 4,47 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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