CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.09.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagabend mit Kurseinbussen
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,8 Prozent auf 79,38 USD.
Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 4,8 Prozent im Minus bei 79,38 USD. Zwischenzeitlich weitete die CoreWeave-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 78,27 USD aus. Bei 81,33 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'058'705 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 153,17 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,96 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 60,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CoreWeave-Aktie 31,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für CoreWeave-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 11.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 395.37 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2029 4,47 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Cathie Wood baut Aktien von AMD und Palantir ab: Broadcom, Cloudflare und Cerebras im Fokus
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu CoreWeave
|
17.09.26
|Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagabend mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagnachmittag im Tiefenrausch (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)