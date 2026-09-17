CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagnachmittag im Tiefenrausch

Die CoreWeave-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 78,96 USD abwärts. Die CoreWeave-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,27 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,33 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'459'368 CoreWeave-Aktien.

Bei 153,17 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 93,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2026 (60,56 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 23,30 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CoreWeave 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 11.08.2026 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.58 Mrd. USD gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Gewinn von 4,47 USD je Aktie in der Bilanz 2029 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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