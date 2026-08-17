CoreWeave Aktie News: CoreWeave steigt am Montagabend

Die CoreWeave-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 107,64 USD. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 108,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5'651'515 CoreWeave-Aktien.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 42,30 Prozent Plus fehlen der CoreWeave-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 60,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CoreWeave-Aktie. Am 11.08.2026 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,73 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 551,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.58 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 395.37 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --4,019 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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