CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.08.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Montagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 104,49 USD.
Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 104,49 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 101,25 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 106,96 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'349'890 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,17 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CoreWeave-Aktie 46,59 Prozent zulegen. Bei 60,56 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CoreWeave-Aktie liegt somit 72,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten CoreWeave-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.58 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 551,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395.37 Mio. USD in den Büchern standen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.
Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -4,019 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
CoreWeave-Aktie springt hoch: Neue Milliarden-Aufträge und angehobene Prognose
Ausblick: CoreWeave verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Analyst: Darum könnte SpaceX bald zur Gefahr für CoreWeave und Nebius werden
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu CoreWeave
|
16:29
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
14.08.26
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave fällt am Freitagabend (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittwochmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|CoreWeave-Aktie springt hoch: Neue Milliarden-Aufträge und angehobene Prognose (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu CoreWeave
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.