CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Montagnachmittag schwächer

Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 104,49 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 101,25 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 106,96 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'349'890 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,17 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CoreWeave-Aktie 46,59 Prozent zulegen. Bei 60,56 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CoreWeave-Aktie liegt somit 72,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten CoreWeave-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.58 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 551,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395.37 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -4,019 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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