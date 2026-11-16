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16.11.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave verzeichnet am Abend herbe Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 6,4 Prozent auf 49,74 USD ab.
Die CoreWeave-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 6,4 Prozent auf 49,74 USD abwärts. In der Spitze fiel die CoreWeave-Aktie bis auf 48,60 USD. Mit einem Wert von 49,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 9'366'954 CoreWeave-Aktien.
Am 07.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 177,93 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2026 Kursverluste bis auf 40,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,40 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für CoreWeave-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 10.11.2026 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS lag bei -1,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. CoreWeave hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.66 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 168,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte CoreWeave am 04.03.2027 präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,768 USD je CoreWeave-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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